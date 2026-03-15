Otomobil 200 metrelik şarampole düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hakkari'de Esmer Yiğit'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurca Devlet Hastanesi personeli olan Yiğit'in cenazesi morga kaldırıldı
Giriş: 15.03.2026 - 13:10
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
AA'daki habere göre kaza; Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Gündeş köyü Ormanlı mezrası yakınında Esmer Yiğit'in idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole yuvarlandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Haber verilmesi üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, ekiplerce otomobilden çıkarılarak Çukurca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yiğit'in, Çukurca Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenildi.
