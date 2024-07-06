CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapma iddiasında olduğunu belirterek, "Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Özel, buradaki konuşmasında, İngiltere İşçi Partisini genel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla kutladı.

Dünyada aşırı sağın yükseldiğini, ancak bunun sol ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemesi gerektiğini ifade eden Özel, "Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM "İnsanlarımızı aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elinde" diyen Özel, partisinin 31 Mart seçimlerinde başardığını söyledi. Solun en önemli ve değişmez ilkelerinden biri olan "değişim" prensibiyle vatandaşlara sosyal demokrasinin çağın şartlarına ayak uydurabileceğini ve gerçek sorunlara kalıcı çözümler üretebileceğini gösterdiklerini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimden bu yana geçen sürede yapılan tüm anketlerde partimiz Türkiye'nin birinci partisi olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki hafta bir parlamento seçimi yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna verilen cevaplarda CHP parlamentoda da yerel seçimlerdeki başarıyı tekrarlayabilecek güçte ölçülmektedir. Partimiz, mevcut hükümete sadece muhalefet etmemekte, sorunları doğru tespit edip doğru çözümler üreterek halkın faydasına olan ve takdir gören bir tutumu da sürdürmektedir." İşçi, çiftçi, emekli ile gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını yakından takip ettiklerini bildiren Özgür Özel, seçimlerin üzerinden geçen 3 ayda halkın sorunlarının çözümü için hükümet ve diğer partilerle sürekli görüşme halinde olduklarını ifade etti.

REKLAM Bu görüşme ve müzakerelerde sorunları anlatıp çözüm önerilerini sunduklarını belirten Özel, "Ancak bunlardan bir sonuç almadığımızda, üç ay içerisinde Türkiye'nin beş büyük şehrinde beş önemli konuda beş büyük miting yaptık. Her mitinge artan katılım, Türkiye'de şimdiden, ki henüz genel seçimlerin üzerinden sadece bir yıl geçti ve dört yıllık bir süresi olmasına rağmen iktidarın, erken seçim tartışmalarını başlatmış durumda." ifadelerini kullandı. Bir yandan da yerel yönetimlerde, vatandaşlara ucuz, erişilebilir, etkin ve sürdürülebilir hizmetler sunmak için yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi olarak yeni bir ekonomik düzeni kurmanın liderliğini yapmalıyız. Neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, yeni istihdam alanları yaratmak ve yeni iş alanlarının gerektirdiği yeşil, dijital, kapsayıcı becerileri yenilenmiş eğitim ve fırsat eşitliği ile sağlamak… Bizlerin parçası olduğu Avrupa'nın liderliğini yaptığı sosyal devlet anlayışını bir kez daha çağa uyumlayarak ayağa kaldırmanın reçetesini yazmak bizlerin öncülüğünde olmalıdır." "İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" CHP'nin dış politikada da etkinliğini her geçen gün arttırdığını belirten Özel, "Partimiz sahip olduğu 1,5 milyon üye, aldığı 17,5 milyon oy ile Avrupa'nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden biri konumundadır." diye konuştu.

REKLAM "Avrupa kıtasının en doğu ucunda CHP'nin bu seçim başarısı, Avrupa'nın en batısında İngiltere'deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur" diyen Özel, CHP'nin, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önerdiğini, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi. Sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar ve düzensiz kitlesel göç gibi ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için ilerici, demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmanın artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Komitemize düşen görevlerin biri de bu olacaktır. Bu noktada CHP olarak yerel yönetimlerdeki tecrübelerimizi ve başarılarımızı kardeş partilerimizle paylaşmaya, bu konularda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek isterim. CHP, Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir."

REKLAM "FİLİSTİN'İ TANIMALARINDAN MEMNUNUZ" Dünyanın her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız hale geldiğini belirten Özel, "Özellikle Orta Doğu ve Karadeniz gibi Türkiye'nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır." dedi. Özgür Özel, partisinin Sosyalist Enternasyonal üyesi partilerle, Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama karşı daha yakın işbirliğine ve ortak zeminde hareket etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. "Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim." diyen Özel, şöyle devam etti: