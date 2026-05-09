Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Özgür Özel'e Akın Gürlek sözleri nedeniyle re'sen soruşturma! Gürlek'ten açıklama | Güncel son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'e re'sen soruşturma! Akın Gürlek'ten açıklama

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Gürlek, Özel hakkında açılan re'sen soruşturma hakkında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir 'iftira siyaseti'nin tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Gürlek'in kriptolu telefon ile görüştüğünü, Gürlek'in görüşmeleri kayda aldığını iddia etmişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'e re'sen soruşturma

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

        Özel'den Burcu Köksal açıklaması
        Özel'den Burcu Köksal açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kriptolu telefon üzerinden iletişim kurduğunu, Gürlek'in Erdoğan'ı dinlettiğini söylediğini ileri sürmüştü. Özel "Sayın Erdoğan, duymadıysa ihbar ediyorum. Erdoğan'ın ailesinin bu işten rahatsız olduğunu ve Erdoğan'a bir şeyler anlatmaya çalıştığını duyuyorum. Herkes aklını başına alsın, çok büyük bir tehlike var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehlikeden kendini koruyacak, bu tehditten kendini arındıracaktır. Akın Gürlek, Türkiye için bir milli güvenlik, bir gelecek sorunudur, çok yönlü çok kapsamlı bir sorundur. Doğrudan cumhurbaşkanını yanıltmakta, onun talimatlarıyla yanlış işlere girmektedir" ifadesini kullanmıştı.

        REKLAM

        RE'SEN SORUŞTURMA

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

        AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel hakkında açılan re'sen soruşturma sonrası X hesabından bir açıklama yaptı. Gürlek şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

        Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir.

        REKLAM

        Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir “iftira siyaseti”nin tezahürüdür.

        Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

        Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

        Hâkim ve savcılarımızı "korkacaklar" diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

        Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Hemşirelik de yaparım hakemlik de"

        Zonguldak'ta hemşirelik bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Zehra Güngör, eğitimi ile çok sevdiği futbol hakemliğini bir arada sürdürerek çevresinin takdirini kazanıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        "Eber sarısı" alanını tahrip edene 3.5 milyon TL ceza!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı