CHP lideri Özgür Özel, Marmara Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
Giriş: 25.02.2026 - 11:11 Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için Silivri'ye geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 11.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi.
Özel'in konvoyu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na saat 11.00 sıralarında giriş yaptı.
