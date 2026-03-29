Özgür Özel’e “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki açıklamalarını TCK 299 kapsamında değerlendirerek soruşturma başlattı
Giriş: 29.03.2026 - 21:12
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki konuşmasına ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özel'in konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuna ilişkin 299. maddesi kapsamında değerlendirilerek, soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ