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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye "psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği" iddiasıyla ilgili, okul müdürünün açığa alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siirt Kurtalan Anadolu Lisesinde, okul müdürü tarafından bir öğrenciye 'psikolojik şiddet uygulandığı ve hakaret edildiği' iddiasıyla ilgili, bahse konu olan okul müdürü açığa alınmış olup konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

PANTOLON BOYU ÖLÇTÜ

Siirt'te Kurtalan Anadolu Lisesi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin ses kaydında okul müdürü Fersende Karataş’ın kız öğrencilerini kıyafetlerinden dolayı aşağılayıcı ifadelerle azarlıyor. Ses kaydında okul müdürü olduğu öne sürülen kişinin "Burası pavyon değil. Sizi uyarmadım mı, niye hâlâ şekliniz şemaliniz uygun değil" dediği duyuluyor. Kız öğrencilerden biri bu sözlere "Hocam şeklimiz şemalimizde bir şey yok. Benim pantolonumda sorun yok, siz yine de aldınız şoktayım" şeklinde yanıt verdiği duyuluyor.

Yine müdür olduğu öne sürülen kişinin pantolon boyunu ölçmeye kalktığı "sen bu pantolunu kısalttın mı, kısaltmadın mı? Ayakkabı giymediğinde nasıl olacak?" gibi ısrarlı sorularından anlaşılıyor. Yine aynı kişinin "Denize gitmiyorsun, mayoyla gelemezsin buraya" gibi sözlerine öğrencilerin yanıt vermesi üzerine de "Kes sesini, terbiyesiz" dediği duyuluyor.