Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Park halindeki iş makinasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Park halindeki iş makinasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 09:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş makinasına çarpan sürücü can verdi

        Sakarya’nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        Taraklı-Göynük kara yolu Ankara Caddesinde akaryakıt istasyonundan çıkan Fethi Gökçe (62) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesine çarptı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökçe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gökçe’nin cenazesi incelemelerin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da molotoflu haraç terörü

        İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde işyerlerine molotoflu ve silahlı saldırı düzenleyen yeni nesil suç çetesi, işyeri sahiplerinden toplam 26 milyon lira haraç istedi. Tehdit mesajlarının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çetenin mesaj attığı günden bir gün sonra 12 şüp...
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!