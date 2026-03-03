İstanbul'da molotoflu haraç terörü

İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde işyerlerine molotoflu ve silahlı saldırı düzenleyen yeni nesil suç çetesi, işyeri sahiplerinden toplam 26 milyon lira haraç istedi. Tehdit mesajlarının ardından harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, çetenin mesaj attığı günden bir gün sonra 12 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ele geçirildi.