Park halindeki iş makinasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Taraklı-Göynük kara yolu Ankara Caddesinde akaryakıt istasyonundan çıkan Fethi Gökçe (62) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesine çarptı.
TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökçe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gökçe’nin cenazesi incelemelerin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
