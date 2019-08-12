Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Guingamp'tan Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı. Portekizli sol bek satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho'nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
Rebocho, bu sezon Ligue 2'de 1 maça çıktı. Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısından yetişen Pedro Rebocho, 2017-2018 sezonundan bu yana Guingamp forması giyiyordu.
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