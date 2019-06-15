Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu" denildi. AA'da yer alan habere göre harekâtın kara ve hava unsurlarınca başarıyla desteklendiği belirtildi.