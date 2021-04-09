Pinterest de Türkiye'ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya ağı Pinterest'in Türkiye'ye temsilci atadığını duyurdu.
Sayan açıklamasında, "Haberler güzel. 7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı" dedi
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021
Hatırlanacağı üzere, 7253 sayılı kanun kapsamında 1 Ekim 2020 itibarıyla temsilci atamayan kuruluşlara kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti.
Sayan, bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların Türkiye'ye gelmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.,
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