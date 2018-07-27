Alman istihbaratı raporuna göre terör örgütü PKK, Avrupa’da 25 milyon Euro haraç topladı. Haracın yarısını Almanya’da toplayan örgüt, buradaki haraç miktarını 10 yılda 3 kat arttırmış.

Hürriyet’in haberine göre, Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) yıllık istihbarat raporuna göre, terör örgütü PKK, en çok haracı Almanya’da topladı. Son 10 yılda haracı 3 kat artıran PKK, Almanya’da geçen yıl 14 milyon Euro haraç topladı, Avrupa’da ise toplam 25 milyon Euro haraç topladı.

Aynı rapora göre, PKK, Almanya’da en çok üye sayısına sahip yabancı terör örgütü. Terör örgütüne üye sayısı 2017’de 500 civarında artarak, 14 bin 500’e ulaştı.

KOORDİNASYON BÜROSU

Toplanan haraçlar PKK’nın ekonomi ve mali büro (EMB) tarafından koordine ediliyor. Paralar daha çok Türkiye, Irak ve Suriye’deki çatışmaları finanse etmek için gönderiliyor. Bir bölümü ise propagandaya ayrılıyor. PKK çok sayıda yayınla üye ve terör örgütü saflarında çatışmalara katılacak terörist toplamaya çalışıyor. Almanya’da Türkçe yayınlanan YÖP adlı günlük gazetenin 10 bin tirajı var. Hollanda’da aylık dergi Serxwebun PKK ideolojisini yayıyor. PKK’nın haber ajansı ANF de buradan yayın yapıyor.

TERÖRİST TOPLUYOR

BfV’nin 358 sayfalık raporuna göre PKK, Almanya’daki yan örgütleri aracılığıyla Türkiye’deki çatışmalara katılmaları için terörist topluyor. Bu alanda özellikle terör örgütü PKK’nın gençlik örgütü Komalen Ciwan ve Ciwanen Azad aktif çalışma yürütüyor. PKK’nın yayınlarıyla gençler, Türkiye, Suriye ve Irak’ta savaşa çağrılıyor. Şimdiye kadar Almanya’dan en az 230 civarında terörist PKK saflarında savaşmak üzere gitti. Raporda “Şiddet PKK ideolojisinin bir opsiyonu” olarak niteleniyor ve Almanya’da da güvenlik güçlerine karşı şiddet kullandıklarına işaret ediliyor. Raporda ilk kez Suriye’deki PKK’nın yan kolları olan PYD, YPG ve kadın örgütü YPJ ‘PKK’nın kardeş örgütleri’ olarak niteleniyor ve bu üç terör örgütünün sembollerinin de Almanya’da yasaklandığı belirtiliyor.

FETÖ İZLENMİYOR

Raporda, terör örgütü DHKP-C’nin ülkede 650 üyesi olduğu ve çeşitli dernekler aracılığıyla önemli propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Diğer iki yasadışı terör örgütü arasında TKP/ML’nin 1300 MLKP’nin ise 600 üyesi bulunduğu kaydedildi. Raporda, FETÖ’ye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemesi dikkati çekerken, sadece FETÖ’nün Türkiye tarafından terör örgütü olarak görüldüğü ifadesi yer aldı.

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