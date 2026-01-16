Portakal işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde portakal işçilerini taşıyan servis minibüsünün buzlanma sebebiyle devrilmesi sonucu, kazada 16 kişi yaralandı
Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde portakal işçilerini taşıyan servis minibüsünün buzlanma sebebiyle devrilmesi sonucu, kazada 16 kişi yaralandı.
BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI
İHA'nın haberine göre kaza, Aydın-Denizli Karayolu Yenipazar Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinde seyir halinde olan S.Y. yönetimindeki servis minibüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 16 kişi yaralandı.
İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.