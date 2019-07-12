"Benim güneşim de bu saatlerde doğuyor"

Sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle geçen yıl Ekim ayında gözaltına alınıp serbest kalan sosyal medya fenomeni Pucca'ya (Selen Pınar Işık) hapis şoku!

Selen Pınar Işık “Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor derken Narcos dizisinden bahsettim. Escobar’ın ölümüne atıf ve mübalağaydı. Uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin paylaşımım ise anlamsız ve moda olduğu için bir paylaşımımdır” ifadelerini kullanarak suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme, Pucca (Selen Pınar Işık)'ın son beyanını sunmaları için süre vererek davayı ertelemişti.

Pucca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 7 yıl hapis cezası aldığını söyledi:

Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar ile ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya bir tweet yüzünden. Ben ne yapacağım. Ben size ne yaptım.