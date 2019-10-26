Ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak tören ve kutlamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklik ile 'resepsiyon' ifadesinin yerini 'kabul töreni' aldı.

MADDE 1- 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin ikinci fırkasının (a) bendinin (5) numaralı ve (b) bendinin (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir."

"7) Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir."

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 7'nci maddesinin ikinci fırkasının (a) bendinin (5) numaralı ve (b) bendinin (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir."

"6) Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir."

MADDE 3- Bu yönetmelik yayımı tarihinde (24.10.2019) yürürlüğü girer.

MADDE 4- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Böylelikle eski yönetmelikte yer alan, “Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir” ifadesi, “Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir” şeklinde değiştirildi. Başkent dışındaki Cumhuriyet Bayramı törenleri için de resepsiyon yönetmelikten çıkartılarak “Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir” olarak değiştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle valilikler tarafından düzenlenecek olan kabul töreni davetiyelerinin karardan önce basılması nedeniyle 'resepsiyon' sözcüğünün yer alması dikkat çekti.