İnsanların yaşam düzeyini yükselten endüstri, diğer taraftan kontrolsüz büyümeyle doğanın da en büyük düşmanı. Hayatı kolaylaştırmak için üretilen birçok kimyasal içeren ürün, aslında üretimden tüketime kadar çevre ve insan sağlığı açısında küresel bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Doğa için hayati risk oluşturmaya başlayan endüstri atıkları arasında fabrika atıkları ilk sıralarda yer alıyor. Son 10 yılda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yasal düzenlemelere rağmen bazı işletmelerin duyarsızlığı akılalmaz bir şekilde sürüyor. Özellikle kirli gazlarla hava kalitesini düşüren fabrika bacaları. Atık yönetimi kurallarına uymayıp, üretimi bir çevre felaketine döndüren bu fabrikalardan biri Rize'nin Kalkandere ilçesinde halkın üzerine bir kara kâbus gibi çökmüş durumda.

'ARTIK MEYVE TOPLAYAMAZ HALE GELDİK'

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, ülkenin hatta dünyanın en güzel doğal güzelliklerine sahip bölgelerinden Karadeniz'de Rize'nin Kalkandere ilçesindeki Çaykur Taşçılar Çay Fabrikası'nın bacasından gökyüzünü kaplayan kara duman bölge için giderek büyüyen bir tehlike olmaya başlamış. Fabrika bacasının verdiği zararı anlatan Kalkandereli Muammer İslamoğlu, "Sabahları kalktığımızda arabalarımızın üstü siyah dumanlarla kaplanmış durumda. Bahçelerimizden artık meyve toplayamaz hale geldik. Ailelerimiz fabrika dumanından oldukça rahatsız. Bölgedeki fabrikaların aksine Kalkandere'de çay fabrikasının bacası çevre atık yönetmeliğine uygun şartlarda çalışmıyor. Biz bu zararlı dumanlardan kurtulamıyoruz. Umudumuz kalmadı. Her yere müracaat ediyoruz ama bir sonuç alamadık" dedi.

Fabrikanın eski bacasında filtre bulunuyordu

BAŞKAN YILDIRIM: BÖLGEDEKİ DURUMU TAKİP EDİYORUZ'

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, "Bölgedeki durumu dikkatle takip ediyoruz. Ancak bu durumda belediye olarak bizim konuya çok bir müdahale etme imkanımız yok. Yaptırım uygulama konusu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ukdesinde. Bizim cezai uygulamalarımız elbette oluyor. Ama bunlar caydırıcı olmuyor zira çok küçük müeyyideler. Sorun sadece çay fabrikasının özelinde düşünülmemeli. Zira Çaykur işletmesi fabrikasının baca işletmesini özel bir şirkete devrettiği içinde sorunlar var. Uyarılarımızı yaptık. Ama elbette bunun bölge halkının sağlığı için bir an önce çözülmesi anlamında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu anlamda fabrika yetkilileri ile Doğalgaz veya LPG'li sisteme geçişlerini çözmek için bir girişimlerimiz var" şeklinde konuştu.

'HALKIN SAĞLIKLI YAŞAM KOŞULLARI TEHLİKEDE'

Fabrikanın yakınında bulunan yerleşim birimlerinde ikamet eden bölge sakinlerinden Cihan İslamoğlu ise fabrikanın şu anki çalışma koşullarının bölge halkının hayat koşullarını çok zorladığını iddia etti. İslamoğlu, "Bölgede insanların sağlık ve yaşam koşullarına doğrudan etki ediyor. Bölge halkı olarak defalarca şikayetlerde bulunmamıza rağmen sonuç alamadık. Muhtarımız ile defalarca imza topladık. Ancak bir yol alamadık. Ortalama hayat koşullarımızı oldukça zorlayan bir durum söz konusu. Yetkililerin bu işletmenin bacasından çıkan bu dumanlara seyirci kalmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Şikâyetler üzerine görüşlerine başvurduğumuz Çaykur Taşçılar Çay Fabrikası yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.