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        Haberler Dünya Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı | Dış Haberler

        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

        ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme kararı ile serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:42
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        Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
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        ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme kararı ile serbest bırakıldı

        Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması

        Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

        Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.

        ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.

        Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

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