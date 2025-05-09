Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme kararı ile serbest bırakıldı
ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk mahkeme kararı ile serbest bırakıldı
Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması
Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, “Hamas destekçisi” olarak nitelediği ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini bildirmişti.
ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici durdurma kararı vermişti.
Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.