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Rus Barış Gücü Karabağ'da!

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasına yapılan anlaşma gereğince, Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a gitti

SON DAKİKA! Rus Barış Gücü Karabağ'da! - HABERLER
Rus Barış Gücü Karabağ'da!
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DHA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Anlaşma çerçevesinde, Rusya barış güçlerinin bulunduğu sekizinci Il-76 Ulyanovsk'tan Dağlık Karabağ'a gitti.

DAĞLIK KARABAĞ VE LAÇİN KORİDORUNDA OLACAK

DHA'da yer alan habere göre öte yandan, Karabağ'a gönderilen Rus barışı koruma tugayının tüm askerlerinin sözleşmeli askerler olduğu belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde, Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçın koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker ile 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak. Rus barış gücü, Ermenistan ordusunun geri çekilmesine bağlı olarak bölgede yerleşecek.

TARİHİ ANLAŞMAYI ALİYEV DUYURMUŞTU

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bildirinin maddelerini okudu. Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek" diye konuştu.

BARIŞ GÜCÜ 5 YIL BÖLGEDE KALACAK

"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak" diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.

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