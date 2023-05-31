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Samsun'un Çarşamba ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Duran, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 38 yaşındaki Ali Duran hayatını kaybederken, 8 yaşındaki kızı Sahra Nil Duran yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Ambar Köprü mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Duran idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Ali Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi, kızı Sahra Nil Duran'ı ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Ali Duran'ın cenazesi otopsi için, yaralı kızı ise tedavisi yapılmak üzere sağlık görevlileri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.