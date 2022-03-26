Samsun'da bulundu! Bu da Rus denizaltı malzemesi!

Son dakika haberler... Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi´nde sahilde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan M.Y., patlayıcı maddeye benzettiği cisim görünce durumu jandarmaya haber verdi.
EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine sahile gelen İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
"PATLAYICI ÖZELLİĞİ YOK" AÇIKLAMASI
Ekiplerce yapılan incelemede; cismin Rus menşeli denizaltı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği olmayan `hava ştandrosu´ olduğu tespit edildi.
Bulunduğu alandan kaldırılıp, muhafazaya alınan malzemenin, imha edileceği belirtildi.
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