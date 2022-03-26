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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Rus denizaltı malzemesi Samsun'dan çıktı! - Haberler
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Samsun'da bulundu! Bu da Rus denizaltı malzemesi!

Son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesi sahilinde, Rus menşeili, denizaltı mühimmatında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği bulunmayan ´hava ştandrosu´ bulundu

Son dakika: Rus denizaltı malzemesi Samsun'dan çıktı! - Haberler
Samsun'da bulundu! Bu da Rus denizaltı malzemesi!
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DHA

Son dakika haberler... Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi´nde sahilde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan M.Y., patlayıcı maddeye benzettiği cisim görünce durumu jandarmaya haber verdi.

EKİPLER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine sahile gelen İl Jandarma Komutanlığı PAMİT ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

"PATLAYICI ÖZELLİĞİ YOK" AÇIKLAMASI

Ekiplerce yapılan incelemede; cismin Rus menşeli denizaltı mühimmatlarında sevk ve yönlendirmeye yarayan, patlayıcı özelliği olmayan `hava ştandrosu´ olduğu tespit edildi.

Bulunduğu alandan kaldırılıp, muhafazaya alınan malzemenin, imha edileceği belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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