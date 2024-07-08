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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Samsun'da sel suları yolu yıktı! | Son dakika haberleri

        Sel suları yolu yıktı!

        Samsun'da şiddetli sağanak korkutan bir tabloya yol açtı. Kentte bir bağlantı yolu çöktü ve çok sayıda bölge sular altında kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:37
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        Samsun'un Terme ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü.

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        DHA'nın haberine göre ekipler, yoğun yağışın etkili olduğu bölgede çalışma başlattı.

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        Kentin birçok ilçesinde dünden beri sağanak etkili oldu, Terme ilçesine bağlı Uludere Mahallesi'nde sel nedeniyle bağlantı yolu çöktü.

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        Ekipler Terme genelinde hasar tespit çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; 7 Temmuz saat 06.00 ile 8 Temmuz saat 06.00 arasında Terme'de metrekareye 108 kilo yağış düştü.

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        Diğer yandan MGM, bugün yaşanabilecek sel ve su baskını riskine dikkati çekip, Samsun için 'sarı kod'lu uyarında bulundu.

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        Samsun Valiliği de 8 Temmuz Pazartesi günü rüzgar hızının 25-28 deniz miline, dalga yüksekliğinin de 1,8 metreye ulaşacağını belirterek olası boğulma vakalarına karşı duyuru yaptı.

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