        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine sahil güvenlik harekete geçti. Çalışmalar sonucunda kişinin cansız bedenine ulaşıldı

        Giriş: 15.12.2025 - 16:58 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:58
        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        AA'nın haberine göre olay; Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi üzerinden bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

        DRONE DESTEKLİ KURTARMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

        Mümin E. (32) olduğu belirlenen kişiyi bulmak için deniz altı ve üstü arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra dron destekli havadan da arama yürütüldü.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Yaklaşık 40 dakikalık çalışmanın ardından Mümin Enin cansız bedeni ekipler tarafından Çobanlı İskelesinin yaklaşık 100 metre açığında bulundu.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığına kaldırıldı.

