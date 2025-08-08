Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa’da sürücüler tıkanan trafikte ilerlemeye çalışırken ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması trafiği de olumsuz etkiledi. Şanlıurfa- Suruç karayolunun Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemşettin Mahallesindeki Akabe Yokuşunda yaşanan trafik tıkanıklığı, adeta sürücülerin kabusu oldu.

Tıkanan trakite ağır ilerlemek zorunda kalan sürücülerin araçlarının su kaynatmasını önlemek için aldığı önlem ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

HARARETİ YÜKSELEN ARAÇLARI YOL KENARINA PARK ETTİLER

Bazı sürücüler ağır ilerleyen trafikte yollarına devam ederken bazıları ise araçlarını yol kenarına park edip motorun su kaynatmaması için ön kaputu açarak serinlemesini bekledi. Bazı sürücülerin de motor ön kaputu açık bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.