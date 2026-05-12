Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 97 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 97 şüpheliden 46'sı tutuklandı. Firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyonlarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi
DHA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin uyuşturucu haritası çıkarıldı. Tespit edilen 28 mahallede uyuşturucu madde satışı yapan ve ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcıları tek tek belirlendi.
Tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi.
97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilere yönelik 6 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 83 ‘güven alımı’ yapılarak, ilk dalga operasyon gerçekleştirildiği. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ikinci dalga operasyonu yapıldı.
97 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
46 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari durumundaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.