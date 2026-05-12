Adalet Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 97 şüpheliden 49’u tutuklandı. 8 firarinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

DHA'daki habere göre; Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin uyuşturucu haritası çıkarıldı. Tespit edilen 28 mahallede uyuşturucu madde satışı yapan ve ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcıları tek tek belirlendi.

Tespit edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi.

97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik 6 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 83 ‘güven alımı’ yapılarak, ilk dalga operasyon gerçekleştirildiği. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ikinci dalga operasyonu yapıldı.

97 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

46 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari durumundaki 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.