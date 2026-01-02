İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
Şanlıurfa'da kar temizliği yapan iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücünün kardeşi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa’da kar temizliği yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İHA'daki habere göre kaza; yılbaşı gecesi Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Niyazi Doğan’ın kullandığı otomobil, kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesine arkadan çarptı..png
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin haber vermesi özerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan sürücü Niyazi Doğan ile kardeşi Ö.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yoğun bakımda tedavi gören Niyazi Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Diğer yaralının tedavisine devam edilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.