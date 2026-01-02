Şanlıurfa’da kar temizliği yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA'daki habere göre kaza; yılbaşı gecesi Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Niyazi Doğan’ın kullandığı otomobil, kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesine arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin haber vermesi özerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan sürücü Niyazi Doğan ile kardeşi Ö.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi gören Niyazi Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diğer yaralının tedavisine devam edilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.