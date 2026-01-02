Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa haberleri: İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        İş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

        Şanlıurfa'da kar temizliği yapan iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücünün kardeşi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 15:30 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:30
        İş makinesine çarptı... Öldü
        Şanlıurfa’da kar temizliği yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre kaza; yılbaşı gecesi Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Niyazi Doğan’ın kullandığı otomobil, kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesine arkadan çarptı.

        YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        Kazayı görenlerin haber vermesi özerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan sürücü Niyazi Doğan ile kardeşi Ö.D., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yoğun bakımda tedavi gören Niyazi Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Diğer yaralının tedavisine devam edilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

