Şans Topu 26 Aralık sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi bilen çıkmayınca 2. kez devretmişti. Bu hafta da Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin ardından MPİ 26 Aralık Şans Topu sonuçları belli oldu. İşte, Şans Topu sonuçları 26 Aralık...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 26 ARALIK

Şans Topu sonuçları 26 Aralık Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. Saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin hemen ardından MPİ Şans Topu sonuçları (26 Aralık) belli oldu.

İşte, 26 Aralık Şans Topu sonuçları: 1 - 8 - 12 - 13 - 18 + 9

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 19 ARALIK (GEÇEN HAFTA): 12 - 14 - 15 - 25 - 33 + 8

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta da 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 2. kez devrederek, 1 milyon 346 bin lirayı buldu. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.346.209,77 TL 5 bilen kişi sayısı : 15 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.562,30 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 337,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.772 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,95 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.163 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,80 TL 3 bilen kişi sayısı : 79.488 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 57.670 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,65 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 187.320 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

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