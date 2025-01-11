Scout şefi bitti bitiyor!

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın seçim vaatlerinden olan Alman scout şefi için geri sayım sürüyor.

Söz konusu ismin birkaç gün önce İstanbul'a gelerek yüz yüze görüşmelerde bulunduğu da belirtilirken mevcut kulübüyle sözleşme fesih konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle resmi açıklamanın geciktiği ifade edildi.

Beşiktaş için çalışmalara başlayan futbol adamının raporu doğrultusunda ara transfer döneminde ilk hamleler yapılacak.

Yaz transfer döneminde ise kadroda yine önemli bir operasyonun olması bekleniyor.

Beşiktaş, scout şefi hamlesinden sonra onunla tam uyumlu çalışacak yeni teknik direktörünü de açıklamaya hazırlanıyor.