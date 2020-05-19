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Hakkari şehidi Adana'da uğurlandı

Hakkari'de görevli olduğu üs bölgesinde keşif ve gözetleme sırasında başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde toprağa verildi

şehit
AA

Hakkari'de, Gezgin Tepe Üs Bölgesinin doğusunda 12 Mayıs'ta keşif, gözetleme faaliyetini yürütürken şarapnel parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi altına alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Çakır'ın (24),Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi.

BABA EVİNDE HELALLİK ALINDI

AA'da yer alan habere habere göre buradan alınan şehidin cenazesi, kara yoluyla Aladağ ilçesinde Gökçe Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındıktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak gerçekleştirilen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ÖPTÜ

Büyük üzüntü yaşayan baba Hüseyin ve anne Cennet Çakır, taziyeleri kabul etti. Anne Çakır, oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çakır'ın cenazesi defnedildi.

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