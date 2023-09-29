Son dakika: Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon!

Son dakika: Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon!

Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon Adana'nın Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik "imar yolsuzluğu" ve "rüşvet" iddiaları üzerine operasyon düzenlendi

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar yolsuzluğu" yapıldığı ve "rüşvet alındığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyeye sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Ekipler belediye binalarında arama yaptı, çevik kuvvet polisi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.