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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor | Son dakika haberleri

        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor

        Türkiye sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak hava dalgasının bir süre daha devam etmesi beklenirken, yağış beklenmiyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirtirken "2 aydır damla düşmemiş toprakta ve ormanda en küçük ihmali, hatayı affetmeyecek bir yangın yatağı hazır durumda ve bu durum ilk yağmurlara kadar çok değişmeyecek" dedi

        Giriş: 17.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:50
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        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
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        Türkiye’de bu yaz önce sıcaklık rekorları ve aşırı bunaltıcı temmuz havası yaşadık. 3 sıcak hava dalgası geçiren ve birinin halen içinde olan Ege’de ağustos ayı aşırı kurak devam etti. Su havzalarındaki zayıflık nedeniyle tarım toprağına yeterince su verilemedi. Toprak, açık sulama ile tarım yapılan araziler, barajlar, göletler ve akarsular başta olmak üzere kuruduk. Ege ve Akdeniz ormanları ile Marmara-Batı Karadeniz arası yeşil alanlarımızda büyük yangınlar yaşıyoruz.

        İzmir’de gecenin sakinleyen rüzgarları ve Yamandağ’ın güney cephesinde yanacak kızılçam kalmaması ile yangınlar bu öğlen yaklaşırken azalmış, yer yer kontrol altına alınmış görünüyor. Söndürme ve soğutma çalışmaları yine 60°C’ye ulaşan hissedilen sıcaklık altında, canlarını işine katmış işçiler ve gönüllülerin uğraşları ile yapıldı.

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        Havadan helikopterler ve yangın söndürme uçakları destek vererek özellikle Yamandağ-Karşıyaka arasındaki 400-500 metre rakımdaki yerleşim yerleri kurtarılmış oldu. Yine de 100’e yakın ev yandı, görmediğimiz binlerce canlı dumandan zehirlendi ve en az 10-12 yıl boyunca, 2 gün önceki haline gelmesini bekleyeceğimiz yeşil tepelerimiz, kahverengi ve kızıla döndü.

        ÇOK YÜKSEK YANGIN RİSKİ DEVAM EDİYOR

        Yangın risk haritasında mor renkle görülen Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu 6. seviyeden yangı riski altında. Marmara’da ise “çok yüksek yangın riski” devam ediyor.

        Meteorolojik olarak fön rüzgarı, fön etkisi diye isimlendirdiğimiz durum Yamandağ’ın güney-güneybatı eteklerini çıtır çıtır kuruttu. Yangın için küçük bir alevin yeteceği koşulları oluşturdu. Bu durum Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Fethiye-Muğla için de farklı değil. Bu merkezleri çevreleyen tepelerin özellikle güney yamaçlarında yeni orman yangınları görme riskimiz bulunuyor.

        Gelecek 5 gün Ege-Akdeniz hattı yeniden 40°C’yi aşıyor. Aşırı sıcaklar bu ağustos güneyden hiç ayrılmadı ve büyük su birikintilerimiz dahi kurudu. 2 aydır damla düşmemiş toprakta ve ormanda en küçük ihmali, hatayı affetmeyecek bir yangın yatağı hazır durumda ve bu durum ilk yağmurlara kadar çok değişmeyecek.

        YANGIN SAYISINDA REKORA DOĞRU

        Canlılar için duman zehirlenmesi en büyük risk, küller ve partiküllerin solunumu yetersiz kılması, oksijen eksikliği nedeniyle bilinç kaybı gibi hayati durumlar yaşanabilir. Yangın bölgesindeki başta çocuklar ve orta yaşlıların maske kullanması, evlerinin kuzey cephelerindeki tüm pencereleri kapatması ve acil bir durum haricinde yollarda olmaması gerekiyor. Bu yıl yeni yangın sayısı ile rekor kırmak üzereyiz, Akdeniz ülkeleri arasında mevsimi en sıcak geçiren de ülkeyiz. Sıcak hava dalgalarına karşı kırılganlığımız bu büyük yangınlarla bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.

        Başta evlerini ve canlı dostlarını kaybedenler olmak üzere, yangından etkilenen herkese, hepimize büyük geçmiş olsun. Gelecek günler için tedbiri asla bırakmayalım, ilk yağmurlara kadar, toprak ve ağaçlar az da olsa nem kazanana kadar yangın riski üst seviyede kalacaktır.

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