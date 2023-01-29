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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Sıcaklıklar azalıyor! Dört bölgede kar yağışı var
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Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar azalıyor, 4 bölgede kar yağışı var

Meteoroloji'den alınan bilgilere dün Türkiye'yi etkisi altına almaya başlayan yağışlı havayla birlikte sıcaklılar da azalıyor. Buna göre bugün hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Öte yandan yurdun tamamını etkisi altına alan yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor

Son dakika: Sıcaklıklar azalıyor! Dört bölgede kar yağışı var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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