Sinop ve Trabzon'da orman yangını! 0:00 / 0:00

DHA

Yangın, akşam saatlerinde Türkeli ilçesi Yusuflu Köyü mevkisinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktı.

DHA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yol olmayan bölgede alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirtildi.

TRABZON'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Trabzon’un Of ilçesinde de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile yangın yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.