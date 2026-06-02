        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Şırnak’ta 2 kişi, tamir sırasında iş makinesinin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Şırnak’ta 2 kişi, tamir sırasında iş makinesinin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Şırnak'ta bir tamir atölyesinde kepçenin altında kalan 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Emin Akman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Kepçenin altında kaldılar: 1 ölü
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iş makinesinin tamiri sırasında meydana gelen kazada, kepçenin altında kalan 2 kişiden Mehmet Emin Akman (35), hayatını kaybetti.

        KEPÇENİN ALTINDA KALDILAR

        DHA'daki habere göre olay; dün öğleden sonra, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tamir atölyesinde yaşandı. İddiaya göre; tamir işlemi sırasında meydana gelen kazada Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel, kepçenin altında kalıp yaralandı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine adrese, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akman’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

