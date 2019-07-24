Kaza saat 01.30 sıralarında Şişli'de D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı otomobil, Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Kasım Şimşek'in kullandığı otomobile çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. DHA'nın haberine göre; yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.