Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Şişli'de trafik kazası: 4 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 4 yaralı

DHA

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil Şişli, D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı

şişli trafik kazası

Kaza saat 01.30 sıralarında Şişli'de D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı otomobil, Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Kasım Şimşek'in kullandığı otomobile çarptı. 

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. DHA'nın haberine göre; yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. 

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara para cezası
GÜNDEMBalıkesir'de kaçak balık avlayanlara para cezası
Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme
GÜNDEMTopkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına EYP'li saldırı
GÜNDEMZırhlı polis aracına EYP'li saldırı
Son dakika! Bitlis'te trafik kazası! 1 asker şehit oldu
GÜNDEMBitlis'te trafik kazası! 1 asker şehit oldu
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019 - 2020 Yaz tatili ne zaman bitecek?
GÜNDEM2019 - 2020 Okullar ne zaman açılacak?
Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu
GÜNDEMİki bin balya saman kül oldu
MEB duyurdu: 2019 İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklandı! PYBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı! Bursluluk sonuçları
GÜNDEMİOKBS 2019 Bursluluk sınav sonuçları
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
GÜNDEMMuğla'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'da orman yangını
GÜNDEMManisa'da orman yangını
Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 2 ölü
GÜNDEMArazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölüler var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X