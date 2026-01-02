Sivas eksi 19'u gördü, Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ta kar yağışının ardından gelen sert soğuklar etkisini artırdı. Termometrelerin eksi 19 dereceyi gösterdiği kentte, Kızılırmak Nehri'nin kent içindeki bölümleri buz tuttu
Sivas'ta 2 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı yerini soğuk hava dalgasına bıraktı. Kentte hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçülürken, Kızılırmak Nehri'nin kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi buzla kaplandı.
DHA'nın haberine göre; kentte 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu.
SICAKLIK EKSİ 19'U GÖRDÜ
Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü.
KIZILIRMAK BUZLA KAPLANDI
1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı.
BAZI KISIMLARDA DA BUZ TABAKASI OLUŞTU
Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu.
SİS BULUTU GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU
Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı.
ETKİNİN BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.