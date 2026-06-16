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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sivas'ta kazadan sonra kaybolan Esma Nur'u Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor | Son dakika haberleri

        Sivas'ta kazadan sonra kaybolan Esma Nur'u Kelkit Irmağı'nda arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ta, 16 Mayıs'ta meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaybolan 18 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, genç kıza ulaşmak için bölgede arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Esma'dan 1 aydır haber yok

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

        AA'daki habere göre; Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Malatya Jandarma Komutanlığı, Suşehri Jandarma Komando Birliği, JAK, Sivas Polis Özel Harekat Timi ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığından ekipler katılıyor.

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        Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda kadavra köpeği ve dron da kullanılıyor.

        Ufuk Yüce (20) yönetimindeki otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı

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        #sivas
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