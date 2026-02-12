Sivas'ta zincirleme trafik kazası... 51 araç birbirine girdi!
Sivas'ta gece yağan yağmur ve soğuk hava sabah yolları buz tuttu. Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazalarda 51 araç hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Trafik ve belediye ekipleri ulaşımın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor
Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 51 araçta hasar oluştu, 3 kişi yaralandı.
AA'daki habere göre; İl merkezinde gece etkili olan yağmur ile soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde yollarda gizli buzlanma meydana geldi.
Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından ıslanan yollar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler buzlanma nedeniyle güçlük yaşadı.
Buzlanma sonucu farklı bölgelerde yaşanan zincirleme trafik kazalarında toplam 51 araç hasar gördü.
Ulaşımda kısa süreli aksamalara neden olan kazalarda 3 kişi de hafif yaralandı.
Trafik ekipleri, bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri ise buzlanma görülen yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.