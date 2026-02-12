Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 51 araçta hasar oluştu, 3 kişi yaralandı.

AA'daki habere göre; İl merkezinde gece etkili olan yağmur ile soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde yollarda gizli buzlanma meydana geldi.

Sivas’ta gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından ıslanan yollar, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler buzlanma nedeniyle güçlük yaşadı.

Buzlanma sonucu farklı bölgelerde yaşanan zincirleme trafik kazalarında toplam 51 araç hasar gördü.

Ulaşımda kısa süreli aksamalara neden olan kazalarda 3 kişi de hafif yaralandı.

Trafik ekipleri, bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri ise buzlanma görülen yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.