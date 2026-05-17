Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen E.N.H. (18) isimli kızı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

DHA'daki habere göre kaza; sabah saatlerinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. U.Y.’nin (20) kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı.

YARALI KİŞİ KAYBOLDU

İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan E.N.H. ise kayboldu. E.N.H’nin kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda aramalarını sürdürüyor.