        Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı... Kayıp bir kişi aranıyor | Son dakika haberleri

        Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı... Kayıp bir kişi aranıyor

        Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 17 yaşındaki Yağmur Hira Yazıcı hayatını kaybetti, sürücü U.Y. yaralandı. Kazada araçta bulunan E.N.H.'nin ise Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği değerlendirilirken, bölgede AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 17:23 Güncelleme:
        Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 kayıp
        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen E.N.H. (18) isimli kızı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        OTOMOBİL TAKLA ATTI

        DHA'daki habere göre kaza; sabah saatlerinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. U.Y.’nin (20) kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada, otomobilde bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ise yaralandı.

        YARALI KİŞİ KAYBOLDU

        İddiaya göre kaza sırasında otomobilde bulunan ve yaralı olarak kurtulan E.N.H. ise kayboldu. E.N.H’nin kaza yerinin hemen yanındaki Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        ARAMALAR SÜRÜYOR

        Debinin oldukça yüksek olduğu çayda AFAD ekipleri görevlendirildi. Botlu ekipler ve dalgıçlar çayda aramalarını sürdürüyor.

