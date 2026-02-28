Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Sobadan zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Sobadan zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:40
        Evde cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

        İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, İslahiye ilçesi kırsal İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşadığı evinde gece sobayı yakarak uyuyan 72 yaşındaki Selver Arslan'dan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu.

        GAZDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Selver Arslan'ın ilk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

