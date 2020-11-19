Soğuk suda şoka giren köpeği kurtardı! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, bugün öğleden sonra Kandıra Kerpe sahilinde yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek olduğunu gören vatandaşlar sahile toplanarak yardım istedi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Kandıra'daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarındaki kişilerin bağırmalarını duyan veteriner hekim Behice Sinem Öçal, hiç düşünmeden kıyafetleriyle denize atladı.

Köpeğin yanına kadar giden Öçal, hayvanı alarak kıyıya çıkardı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği anlaşılan köpek, yakındaki bir restorana götürülerek sobanın yanında ısınması sağlandı.

KÖPEĞİN KURTARILMA ANI KAMERADA

Veteriner hekim Behice Sinem Öçal'ın boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde köpeğin yanına giden Öçal'ın, köpeği kıyıya çıkarması ve vatandaşların Öçal'a teşekkür ettiği anlar yer alıyor.