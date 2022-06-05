Sokak arasında döner bıçağı ile dehşeti yaşattı! 0:00 / 0:00

DHA

Gaziosmanpaşa'da bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi döner bıçağıyla arkadaşını kovalamaya başladı.

DHA'nın haberine göre park halindeki otomobillerin etrafında dolanarak arkadaşının saldırısından kaçan kişi ise, olan biteni çaresizce seyreden arkadaşlarından yardım istedi.

Elindeki döner bıçağı ile arkadaşını yakalamaya çalışan saldırgan, park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

ARACIN ÜZERİNE ÇIKIP BIÇAĞI FIRLATTI

Bu sırada "Senin boğazını keseceğim" diyerek arkadaşını tehdit eden kişi, bir süre sonra kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına da hakaret etti. Kaçan arkadaşını yakalayamayınca sinirlenen saldırgan, otomobilin üzerinden uzanarak elindeki döner bıçağını fırlattı.

Yere düşen bıçağı alan kişi, kendisine saldıran arkadaşına gitmesini söyledi ve daha sonra bıçağı da alarak olay yerinden uzaklaştı. Genci sakinleştirmek isteyen mahalle sakinin çabaları yetersiz kalırken, saldırgan tokat atarak "Git emaneti getir" diye bağırdı. Gerginlik cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansırken, olaya karışanlar daha sonra sokaktan ayrıldı.

SULTANGAZİ'DE 3 FARKLI MAHALLEDE KAVGA

Sultangazi'de ise üç farklı mahallede kavga yaşandı. 75. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta oyun oynayan bir çocuk, aynı sokakta oturan bir kadına küfretti. Çocuğa tepki gösteren kadın, durumu ailesine iletmek için bir aile yakını ile beraber çocuğun evine gitti. Yaşanan durumu anlatmak isteyen kadın ile çocuğun ailesi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflar arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak, taraflardan bilgi aldı. Bu sırada olaydan haberdar olan ve koşarak olay yerine gelen bir kişi, yaşanan durumu polise anlatan kadına hakaret etti. Polis, kişiye müdahale ederek, tarafları polis merkezine götürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

İsmetpaşa Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavga amatör kameraya yansırken, 50. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada ise, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan ve polisin gelmesiyle olay yerinden kaçan 2 kişinin de kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.