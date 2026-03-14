Sokakta yürürken silahla başından vuruldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Davut A., ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Giriş: 14.03.2026 - 09:36
Şırnak'da olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'ndeki Nuh Nebi Camii’nin arka kısmında meydana geldi. İddiaya göre; sokakta yürüyen Davut A.'nın yanına yaklaşan kişi ya da kişiler, tabancayla ateş açtı.
SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre açılan ateş sonucu başından vurulan Davut A. yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Davut A., ambulansla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Davut A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
