        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga: 25 gözaltı | Son dakika haberleri

        Son dakika: Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga: 25 gözaltı

        Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve iş insanlarının olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 08:43 Güncelleme:
        Uşak'ta ikinci dalga: 25 gözaltı

        Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 25 zanlı daha gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 25 zanlı daha gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, işlemleri için emniyete götürülecekleri öğrenildi.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmıştı

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

        Yalım ile hakimliğe sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

        Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

        Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edilmişti.

        Hakimlik, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

