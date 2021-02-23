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HaberlerGündem3. SayfaVİDEO uğruna canından oldu! Son dakika: Kurusıkı ateş aldı, bir genç öldü
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Sosyal medya için çektiği video faciayla bitti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Muhammet Halim Taşdemir'in (17) arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için çektiği video faciayla bitti. Taşdemir, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti

VİDEO uğruna canından oldu! Son dakika: Kurusıkı ateş aldı, bir genç öldü
Sosyal medya için video çekimi faciayla bitti
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DHA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesine video çeken Muhammet Halim Taşdemir (17),elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu öldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı. Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdemir'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

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