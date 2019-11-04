Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSüleyman Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları geri göndereceğiz - Haberler

Son dakika! Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları geri göndereceğiz

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan terör örgütü DEAŞ mensupları için, "Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi. 

Son dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Terör örgütü DEAŞ'lıların durumu hakkında konuşan Soylu, "Geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar dönem dönem Türkiye girdi ve yakalandılar. Tüm güvenlik birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bunlar yakalanınca ya cezaevine girerler ya da geri gönderme merkezlerine gönderilir. Biz bunları geri göndereceğiz. Yeni bir metot geliştirdiler, vatandaşlıktan çıkarıyorlar. Şimdi de bulundukları yerlerde yargılansınlar diyorlar. Bu da yeni bir hukuk galiba. Terör konusunda yeni bir içtihat ortaya koyuyorlar. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar geri göndeririz" dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Beşiktaş'ta otobüs faciası: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
GÜNDEMBeşiktaş'ta otobüs durağa daldı! 1 kişi öldü, 13 kişi ...
Son dakika! Hava Harp Okulu davasında 8 kişiye müebbet
GÜNDEM15 Temmuz'un kritik isimlerine ceza yağdı
Bulursanız gömün! Kıyı şeridinde harekete geçildi
GÜNDEMBulursanız gömün! Kıyı şeridinde harekete geçildi
Baskında şaşırtan oda! Narkotik ekipleri uyuşturucu ararken...
GÜNDEMBaskında şaşırtan oda! Narkotik ekipleri uyuşturucu ararken. ...
KKTC'deki kazayı yanmış video kayıtları çözecek! - Haberler
GÜNDEMSır kazada yeni gelişme!
Son dakika! İçişleri Bakanlığı: Ekim'de 11 üst düzey terörist öldürüldü
GÜNDEM"Ekim'de 11 üst düzey terörist öldürüldü"
MEB duyurdu: İlk ara tatil tarihi belli oldu! Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEMİlk ara tatil ne zaman başlıyor?
Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için mütalaa açıklandı
GÜNDEMAltan kardeşler ve Ilıcak için mütalaa
Diyarbakır'da 220 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
GÜNDEMDiyarbakır'da ele geçti: 220 kilo
Son dakika... YPG/PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topu! - Haberler
GÜNDEMYPG/PKK'nın deposundan çıktı! Made in USA!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X