Spotify çöktü!

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Dijital müzik dinleme servisi Spotify’a erişim sorunu yaşanıyor. Avrupa merkezli olarak başladığı görülen Spotify’daki sorun nedeniyle milyonlarca kullanıcı, uygulamaya erişemezken, yaşanan sıkıntıdan Türkiye’deki kullanıcılar da etkilendi.

Spotify’ın iOS sürümünde yaşanan sorun nedeniyle uygulama çökme hatası veriyor. Yaşanan sorun nedeniyle kullanılamayan Spotify’ın iOS uygulaması kendi kendini kapatıyor.

Popüler internet servislerindeki erişim sıkıntılarını takip eden Down Detector’ün anlık arıza verilerine göre Spotify’da yaşanan erişim sorununun Avrupa merkezli olarak çıktığı görülüyor.

FACEBOOK'UN HATASINDAN KAYNAKLANDI...

Yaşanan sorunda, uygulamaya Facebook hesabı ile giriş yapılmasını sağlayan yazılım geliştirme kitinin (SDK) etkili olduğu belirtildi. Facebook’un iOS için geliştirdiği yazılım kitindeki hata, diğer uygulama hesaplarına Facebook hesaplarıyla bağlanan kullanıcıların çökme sorunuyla karşılaşmasına neden oldu.

Facebook SDK’sındaki hatanın Spotify başta olmak üzere TikTok, Pinterest ve Tinder gibi popüler iOS uygulamasını da etkilediği gözlendi.

Yaşanan erişim sıkıntısı üzerine Spotify kullanıcıları, Twitter başta olmak sosyal medya kanalları üzerinden tepkilerini dile getirirken; konu ile ilgili olarak Spotify’dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2008 yılında İsveç’te faaliyetlerine başlayan Spotify’ın Türkiye dahil 79 ülkede 130 milyonu ücretli abone olmak üzere toplam 286 milyon kullanıcısı bulunuyor.