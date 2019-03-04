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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam Son Dakika: Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Şubat ayı ihracatı belli oldu. Buna göre genel ticaret sistemine göre ihracat 14 milyar 312 milyon dolar oldu. Dış ticaret dengesi ise 1,8 milyar dolar açık verdi

AA