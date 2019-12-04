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Son dakika! Şule Çet davasında beklenen karar çıktı

Ankara’da 20. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüne ilişkin davanın altıncı duruşması başladı. Davada Çağatay Aksu cinayetten müebbet hapis cezasına ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Berk Akand da toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi

Şule Çet

Yoğun bir katılım olduğu duruşma Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Şule Çet'in katili Çağatay Aksu müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 

5. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı, sanık Çağatay Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ve “alıkoyma” suçlarından 39 yıl hapisle cezalandırılmasını istemiş. Sanık Berk Akand’ın ise aynı suçlara yardımdan toplam 31 yıl hapisle  cezalandırılması talep edilmişti. 

Olay gecesi sanıklar Çağatay Aksu (ayakta, sırtı dönük olan) ve Berk Akand'ın (Yere çömelmiş, pembe tişörtlü olan) görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansımıştı...

YİNE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sanıklara son savunmaları için söz verildi. Sanık Çağatay Aksu bir kez daha suçlamaları reddederek, “Hakkımız olmayan bir suçlama nedeniyle buradayız. Sahte otopsi raporları ile bizi suçladılar. Yalan sosyal medya haberleri ile tutuklandık. Sosyal medyada halk galeyana getirildi. Şule’ye tecavüz etmedim, cinsel ilişkiye girmedim” dedi.

Şule üzerinde kendisine ait herhangi bir DNA bulgusuna rastlanmadığını ifade eden Aksu, “Elinizi vicdanınıza koyun bana küfür etmeyin. Ben suçsuzum. İsterseniz yalan makinasına bağlayın. Nasum ve şerefim üzerine yemin ederim ben suçsuzum. Vicdanınıza sığınıyorum, hakim bey. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.

Çağatay Aksu

AKAND: HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM

Sanık Berk Akand da suçlamaları kabul etmedi. Hiçbir şey görmediğini ifade eden Akand, “Çağatay’ı bırakın, kendime bile yardım etmedim. Eğer yardım ettiysem kafama sıkmış olurdum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Berk Akand

BEKLENEN KARAR ÇIKTI

Şule Çet'in katili Çağatay Aksu müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 

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