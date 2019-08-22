İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonları hakkında "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKKlı teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.

Soylu, 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmaları hakkında, "3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. 3 günden beri bu adamlar ve kadın, terör örgütüyle alınmıştır denilmesine rağmen inkar etmiyorlar. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçime girerek yasalar karşısında aklanamazsınız. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır.

Geçen dönem aynı suçtan aldığımız adamı tekrar aday yaptılar. PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettiğimiz için biz kabahatli olduk. Dün bu mücadeleyi verdiğimiz bazıları ucuz siyaset pozisyonu adına hiç beklemediğimiz pozisyonları ortaya koyuyorlar. Biz yolumuzdan dönecek değiliz. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor" dedi.