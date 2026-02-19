Canlı
        Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2026 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile devam etti. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 19.02.2026 - 21:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:36
        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
        Son dakika... Süper Loto sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ikinci çekilişi bugün gerçekleşti. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunuseverlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 19 Şubat 2026 Süper Loto sonuçları...

        19 ŞUBAT 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        6 - 8 - 43 - 49 - 58 - 60

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

        İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

        SICAKLIKLARIN düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar zaman zaman sulu kar şeklinde...
