Sütlüce’de, temmuz ayında inşaat temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü, Fuadiye Çıkmazı Sokak’ta çatlaklar ve çökmeler oluştu. Yıkılan binanın hemen yanındaki 17 daireli Çetin Apartmanı’nda ise çatlaklara rağmen halen 9 aile oturmaya devam ediyor.

Özgür Altuncu'nun Hürriyet'teki haberine göre, apartmanın 3’üncü katında oturan Ayşe Hatun önlerinde çöken yolu göstererek "Yağmur yağınca çoluk çocuğu alıp, toplanıp eşe dosta gidiyoruz" dedi.

Adını vermek istemeyen bir başka bina sakini ise “Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok” dedi. 2 çocuklu Katibe Akyüz de “Belediye söz verdi yardım için ama kimse yardım etmedi. Yağmur yağdığı zaman bu yol çöküyor. Çok yağmur yağdığı zaman kız kardeşime gidiyorum” diye konuştu.

BOŞ DAİRELER KİRALIK

Daha önce boşaltılan bölgedeki binaların tamamında oturanlar var. Boş olan dairelerin camlarında da kiralık ilanları asılı. Çöken binanın yanındaki otel inşaatının sahibi Şükran Aral çalışmalarını tamamlayamadıklarını söyleyerek, mahkemeye gitmek için belediyeden çıkacak raporu beklediklerini söyledi. Çevre binalardaki daire sahipleri de aynı raporun ardından dava açmaya hazırlanıyor.

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